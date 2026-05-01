スーパーの「西友」は、2026年5月1日から6日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。GW期間中の買い出しの参考にしてください。GWは家族みんなでBBQや手巻き寿司をGWということで、BBQ向けの商品に注目です。バイヤーのイチ押しは、「牛豚焼肉セット」（300g・1058円）です。ほか、サムギョプサル向けの「カナダ産豚肉ばら焼