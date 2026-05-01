5月1日、日本バスケットボール協会（JBA）は、男子日本代表（FIBAランキング22位）の2026年夏の活動に関する会見を実施。7月と8月に行われるFIBAワールドカップ2027アジア地区予選、9月に名古屋で開催されるアジア競技大会を見据えた53名の候補選手を発表した。 今回発表された53名の中には、アジア競技大会に向けた候補選手35名も含まれており、各大会の特性に応じてメンバーが選出される見込みだ。