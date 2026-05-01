Baby Kiy、Kenny（SPiCYSOL）、Taiga（Blue Vintage）の3人によるユニット MUUDOが、2都市ツアー『MUUDO “PHASE 1” TOUR 2026 at Billboard Live』を開催する。 （関連：歌声分析 Vol.10：ゴスペラーズ5人のメインボーカルが織りなす共鳴の極致進化し続ける“声”を徹底解剖） メンバーそれぞれがソロやバンドで活動するなか、楽曲のクオリティや各分野で活躍するクリエイターを巻き込