ＳＭＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＪＡＰＡＮが後場にストップ高の水準となる１２０円に買われた。同社は１日午後１時３０分、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４７．０％増の３２億４００万円、最終利益は同６．３倍の２億６２００万円となった。大幅増益で、最終利益は通期計画を超過しており、材料視された。エンターテインメント事業において、主力アーティス