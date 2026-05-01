住友商事は後場急騰している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。最終利益予想は６３００億円（前期比４．９％増）とした。同時に６月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すること、取得総数２２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の約１．８％）、取得総額８００億円を上限とする自社株買い及び消却を実施することを発表しており、これらを好感