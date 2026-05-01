午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８６、値下がり銘柄数は７２９、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に空運、陸運、卸売、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは鉱業、証券・商品、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS