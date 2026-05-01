新たな“お気に入り”を見つけるショーケース型ライブイベント『TODAY IS THE DAY』が、6月4日に東京 恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。 （関連：Nothing's Carved In Stone、“Us”への音楽と爆発的なエネルギー『Fire Inside Us』ツアーファイナルレポ） 本公演は、See You Smile、wapiti、YUTORI-SEDAIの3組を迎え、入場無料で行われる。また、当日全出演者のSNSをフォローすることでド