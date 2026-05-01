フジ住宅 [東証Ｐ] が5月1日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.1％増の69.9億円になり3期連続で過去最高益を更新した。3期連続増収、5期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.7％減の10.3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.9％→4.6％に悪化した。 株探ニュース