ちゅうぎんフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が5月1日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比46.3％増の560億円に拡大し、27年3月期も前期比16.0％増の650億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、7期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を79円→90円(前の期は62円)に増額し、今期も前期比12円増の102円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の