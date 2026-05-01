1日14時現在の日経平均株価は前日比386.15円（0.65％）高の5万9671.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は786、値下がりは729、変わらずは53。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を323.82円押し上げている。次いでＳＢＧ が131.14円、豊田通商 が83.67円、ダイキン が32.52円、住友商 が27.66円と続く。 マイナス寄与度は67.58円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＴＤＫ が43.49円、キ