2日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチを巡り、米格闘技専門メディア『Uncrowned』が言及。統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（M.T）による“世紀の一戦”は判定で井上が僅差で制すると予想した。 ■「より慎重なアプローチを取る」 『Uncrowned』は、まず井上を分析。ルイス・ネリ戦やラモン・カルデナス戦でダウンを喫したことや、