2026年4月30日、韓国メディア・プレシアンは、ホルムズ海峡をめぐり、日本のタンカーは通過した一方で韓国船は足止め状態にある現状について報じた。記事によると、日本では出光興産の関連企業が管理するタンカーが海峡を通過し、日本へ向けて航行していることが確認された。海峡が事実上封鎖された後、日本関連船舶が通過した初のケースとされ、注目を集めている。これに対し、韓国船は依然として海峡付近で待機を余儀なくされて