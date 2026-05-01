ニューヨークで開かれているNPT再検討会議にあわせて、広島県の高校生らが国連の軍縮部門のトップに面会し、核兵器廃絶を訴える署名を手渡しました。提出されたのは日本各地の街頭などで集められた3万4000筆あまりの署名で、「核兵器禁止条約」の早期締結を求める内容です。署名を提出した広島県の高校生は、「立ち止まって平和について考えてもらうことが大切な一歩だと信じている」と話しました。広島県の高校生「私たちは小さな