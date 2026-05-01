俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。小学生時代の成績について語った。同番組では、これまでの岸谷の人生をグラフで紹介。3歳で若年性リウマチを発症、学校と病院を往復する小学校時代を送ったという岸谷。9歳の時に、自身の体に合う新薬が見つかり体調が回復し