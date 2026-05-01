アメリカのトランプ大統領は、イギリス産のウイスキーへの関税を撤廃すると表明しました。チャールズ国王夫妻のアメリカ国賓訪問に「敬意を表した」としています。アメリカトランプ大統領「イギリスのスコットランドとケンタッキー州が再び取引を始められるよう、すべての規制を撤廃した。これは出国したばかりのイギリス国王夫妻に敬意を表したものだ」「ウォール・ストリート・ジャーナル」によりますと、イギリス産ウイスキー