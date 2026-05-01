◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシングのダブル世界戦興行「THEDAY」の前日計量が1日、都内の後楽園ホールで行われた。WBC世界バンタム級タイトルマッチに臨む王者・井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）がリミットより100グラム軽い53.4キロ、元世界4階級制覇王者の井岡一翔（37＝志成、32勝17KO4敗1分け）はリミットの53