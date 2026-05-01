【ロンドン＝横堀裕也】正体不明の芸術家バンクシーの新作が３０日、ロンドン中心部に登場した。右手に旗を持って歩くスーツ姿の人物像で、はためいた旗で顔が覆われる形となっている。制作の意図は不明だが、英メディアは「行き過ぎた愛国心を風刺したものでは」といった見方を伝えている。バンクシーは自身のインスタグラムに像を設置する過程などを撮影した動画を投稿したが、どのようなメッセージを込めたかは明らかにして