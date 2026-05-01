ドジャースの佐々木朗希投手が１日、インスタグラムを更新。２５日（日本時間２６日）のカブス戦での“元チームメート”の宇都宮幹汰さんとの再会について思いをつづった。グラウンド上でユニホーム姿での２ショットともに「僕のボブルヘッドナイトに合わせて、かんたくんがドジャースタジアムに来てくれました久しぶりに会うことができて、かんたくんの成長した姿に僕も勇気をもらいました。これからもお互いの場所で頑張ろ