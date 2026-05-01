元Ｅ−ｇｉｒｌｓで女優の坂東希（２８）が１日までにインスタグラムを更新し、４月３０日をもって所属事務所を退所したと発表。今後の仕事についてはメールでの連絡、問い合わせをお願いした。坂東は「所属しておりましたステッカーを退所いたしました」と報告。「俳優として自分の力をつけたいという思いで飛び込んだ環境の中で、たくさんの学びと経験をさせていただきました。支えてくださったマネージャーの皆さま、関係者