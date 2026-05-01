日本M&Aセンターは4月24日、「ビジョン」「コアバリュー」を新たに制定したことを発表した。日本M&Aセンター創業35周年○創業35周年、ビジョンとコアバリューを制定同社は4月25日に創業35周年を迎えた。1991年の創業以来、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念に掲げ、創業以来累計10,000件を超えるM&Aを支援してきた。事業環境や社会から