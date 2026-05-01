Image: tinhkhuong / Shutterstock.com 日本では展開されていないものの、海の向こうの一部地域ではSamsung（サムスン）公式がリファービッシュ製品（整備済み品）を取り扱っています。そのリファービッシュ版に、去年リリースされた折りたたみスマホGalaxy Z Flip7/ Fold7が新たに追加されました。が、このリファービッシュ版が新品買うより高いと話題に…。リファービッシュ版のメリットは