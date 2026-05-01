北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いの事件は2026年4月30日、動物園職員鈴木達也容疑者（33）の逮捕に至り、同日夜放送の「news zero」（日本テレビ系）では、逮捕までのいきさつなどを報じた。番組では鈴木容疑者はレッサーパンダやカバなどを担当していたといい、来園者に向かって説明している容疑者の様子がVTRで流された。焼却炉から遺体の一部が見つかった可能性鈴木容疑者は動物園の焼却炉で妻の遺体を遺棄