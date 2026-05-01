「情報ライブミヤネ屋」などで活躍した元日本テレビで現在はフリーキャスターとして活動する丸岡いずみが4月27日、X(旧ツイッター)に宮根誠司キャスターの誕生日を祝ったことを投稿した。 【写真】AIも活用して宮根誠司氏の誕生日をお祝い! 同日に久しぶりに「ミヤネ屋」に出演した丸岡キャスターは「今日は #宮根さん の63歳のお誕生ということで、『#ミヤネ屋』終わりに番組スタッフ全員