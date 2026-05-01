「日比谷音楽祭 2026」 岡村靖幸、EXILE B HAPPYより吉野北人、中島颯太、EXILE TETSUYA率いるLDHダンスワークショップショーが、5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2026」に出演することが発表された。日比谷音楽祭実行委員会（委員長：亀田誠治）は、2026年5月30日・5月31日の2日間に渡り、日比谷公園とその周辺施設で開催する無料の音楽イベント「日比谷音