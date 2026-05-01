汎用プログラミング言語の「Zig」は、主要なオープンソースプロジェクトの中でも特に厳しいAIポリシーを敷いており、運営元のZig Software Foundationは明確にAI生成のコードが含まれるプルリクエストを禁止しています。なぜZigコミュニティがAIによるプルリクエストを禁止するのかについて、Zig Software Foundationのコミュニティ担当副社長であるロリス・クロ氏が「貢献者ポーカー」という考えを基に説明しました。Contributor