見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、中村倫也、井上祐貴、甲斐翔真の出演が発表された。甲斐は連続テレビ小説初出演。【写真】井上祐貴が『虎に翼』以来、甲斐翔真が初の朝ドラ出演！本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のため