演出家で俳優の宅間孝行が主宰する演劇プロジェクト「タクフェス」の第１４弾「北の島から」（１１月より、名古屋・大阪・北海道小樽・東京）の上演が決定し、アーティスト・俳優の関口メンディーが舞台初主演を務めることが１日、発表された。宅間が、「タクフェス版“東京物語”」として５年ぶりに描く新作。その主演に、圧倒的な存在感とパフォーマンス力を持つが関口が抜てきされた。同作の舞台は日本最北の島・礼文島。