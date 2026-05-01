元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が３０日までに自身のＳＮＳを更新。上目遣いショットにファンはくぎ付けになっている。柏木はインスタグラムに「たこ焼きとお酒を楽しんだ日」と書き出すと、春らしい桜色のトップスを着用し、お酒を楽しむ様子の写真を公開。「赤唐辛子と青じそが入っている『金魚』というお酒を飲みました最高！」とつづった。この投稿には「楽しそうに飲んでる〜」「居酒屋にゆきりんいたらビックリす