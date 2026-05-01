米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026」（SSFF＆ASIA）が、5月25日に開催するオープニングセレモニーの追加登壇ゲストを発表。俳優の齊藤工、濱正悟のほか、声優の花守ゆみりの登壇も決定した。【画像】齊藤工プロデュース作『私たちが麺処まろに通うまでに至った件』齊藤は、『私たちが麺処まろに通うまでに至った件』をプロデュースした。同作は「カリナリープログラ