俳優のユン・ドゥジュン、キム・スルギが10年ぶりに共演する韓国ドラマ『猫も食わない離婚劇〜ニャンとしても譲れない！〜』（全5話）が、15日（0：00〜）よりFODにて完全独占配信されることが決定した。【写真】FODで配信『マイ・ユース（My Youth）』ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ同作は、離婚の危機に直面した夫婦が、子どものように大切に育ててきた愛猫を巡って対立する姿を描いたロマンティックコメディー。軽快なテンポ