岸谷五朗と岸谷香の長男で実業家の岸谷蘭丸氏が１日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。本名を公表した経緯を語った。蘭丸氏は２４年１２月に本名を公表したが、それまでは「岸谷」という姓を隠して活動をしていた。ボッコーニ大に在学している間も「会社やって、インフルエンサーも」やっていたが、いよいよ卒業が迫り、「就活をガチでするか、会社をガチでするかの二択」を迫られることに。それまでは「野良の海外大に行