ローソンは今期（27年2月期）、商品力とデジタル活用を軸とした成長戦略を一段と強化する。竹増貞信社長は決算会見で「50周年を迎えた昨年は“大盛でお得なローソン”というイメージをつくることができた。今期はお得に加え、改めて商品力で評価されることを目指す」と述べる。商品戦略では、ユニークで新規性の高い商品を含め、「お客様にワクワク、ドキドキしていただける商品を提供していきたい」と強調する。なかでも差