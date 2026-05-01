午前中、晴れていたのに、夕方は雷雨が･･･。天気が変わりやすい時期に注意しなければならないのが「雷」です。 【写真を見る】突然の雷･･･近くに避難できる場所がない時どうすれば？雷から身を守る大切な行動「保護範囲」と最終手段の「雷しゃがみ」とは きょう（5月1日）、岡山市北区では突然の雷雨。 場所を選ばす、突然発生する雷から身を守るためにはどうしたらいいのでしょうか？ 雷鳴は雷接近のサイン 雷に詳しい日本