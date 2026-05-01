花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』のオープニング主題歌に起用された。 （関連：Ave Mujica、BAND-MAID、花冷え。......アニソン×ガールズバンドの傾向に変化？HR／HM起用の潮流を読む） 同アニメは7月7日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、BS日テレ、NBC長崎放送にて放送開始。主題歌の解禁にあわせて、ティザーPV