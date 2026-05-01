フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１８歳の誓いを立てた。５月１日、千葉・流山市で母校、勇志国際高の祝賀会に出席。４月２４日で１８歳になったことを祝福されると「忙しくて気づいたら１８歳になった形だったんですが、リンクに行った時に『おめでとう』と言ってもらえましたし、その時はおっ、１８歳かって気づいて。１８歳になったのでしっかりと、もっと