声優の黒沢ともよが第一子出産を報告した。１日にインスタグラムで「ご報告です！」とだけつづると、手書きの書面を公開。「みなさまへこの度第一子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。黒沢ともよ」とした。この投稿にはファンから「おめでとうございます！」「ともよちゃんおめでとうございます。ずっと大好きです。ご自愛く