大相撲夏場所の新弟子検査が１日、両国国技館で行われた。大相撲史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士を目指してニコラス・タラセンコ（湊）が、体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。新弟子検査は１８７センチ、１２０キロでパスし、背筋力検査は２２０キロだった。「緊張はしなかった。うれしい。やっと相撲が取れる」と笑顔を見せた。現在は部屋の稽古だけで