ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が、4月30日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。ABEMAに出演する芸人について語った。番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。「みんながみんなそうじゃないかもしれないので大きい声では言えないんですけど」と前置き。「皆さんまだABEMAのこと下に見てますよね」とぶっち