子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡制作の教育番組「テレビ寺子屋」。５月１０日の第２４８１回は、歌手で教育学博士でもあるアグネス・チャンの「ひなげしは、なぜ枯れない」を放送（テレビ静岡は午前６時３０分から７時）する。以下は放送概要。「枯れない」という日本語は、とても素敵な表現だと思います。そこには「まだ生命力がある