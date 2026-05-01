ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが4月30日（日本時間5月1日）、自身のインスタグラムを更新。爽やかなブルーのドレス姿を公開した。ワトソンさんはグラウンドでインタビューする自身の姿や大雪に見舞われたロッキーズ本拠、クアーズフィールドでの冬服姿など複数枚の写真を投稿。さらに、カブスの地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」でフィールドリポーターを