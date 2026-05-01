厚生年金保険料の算定に用いる標準報酬月額の上限は、2027年9月から段階的に引き上げられる予定です。これにより、「自分の手取りはどれくらい減るのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。 この改正は標準報酬月額の上限である65万円以上の賃金を受け取っている人に影響するもので、対象となる人にとっては家計への影響も無視できません。本記事では、制度の基本から改定スケジュール、具体的な負担額