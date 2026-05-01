マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で、トム・ホランド演じるピーター・パーカーには新たなAIアシスタントがいるようだ。その名は、E.V.。しかもデスティン・ダニエル・クレットン監督のメモによれば、彼女は「悲しいことに、ピーターにとって最も友人に近い存在」なのだという。 米を通じて、本作の脚