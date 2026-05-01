『プラダを着た悪魔2』をめぐり、アン・ハサウェイが「痩せすぎたモデルを起用しないでほしい」と製作側に求めたとされる話題について、本人が誤解を訂正した。ハサウェイによれば、実際には誰かを排除したり、職を失わせたりする意図はなく、より多様な体型の人々が登場する場面を作りたかったのだという。 この話題は、ミランダ役を演じたメリル・ストリープが明かしたエピソードから広がったものだ。製作にあたっ