【モデルプレス＝2026/05/01】元バレーボール全日本男子代表で、現在は日本バレーボール協会会長と日本ビーチバレーボール連盟名誉会長を務める川合俊一が1日、自身のInstagramを更新。入院することを発表した。【写真】63歳元バレー日本代表、病院ベッドでの姿◆川合俊一、手術のため入院川合は「今日から入院」と切り出し、「かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と報告。続けて