TWSが、ミニアルバム『NO TRAGEDY』でデビュー後初のミリオンセラーを達成した。5月1日、音盤販売量集計サイト・HANTEOチャートによると、TWSの5枚目のミニアルバム『NO TRAGEDY』は、4月30日時点で累計100万3844枚を売り上げた。【写真】ヨンジェ、夜の渋谷に出没「一緒に歩きたい…」アルバム発売からわずか4日での達成となる。TWSの成長はアルバム販売からも証明されている。1stミニアルバムが約60万枚、2ndミニアルバムが約63