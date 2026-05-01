人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2026年4月30日にXを更新し、麦茶ブランド「ONICHA」の9割以上が店舗で売れたと報告した。また、次回の販売に向けた製造・出荷の準備を進めているとも明かした。ヒカキンさん「みんな本当にありがとう！」ヒカキンさんがプロデュースした「ONICHA」は、4月21日から全国のセブン-イレブンで販売開始。内容量は600ミリリットルで、希望小売価格は税別138円。「大麦本来の自然な味わい」を追求