【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 「金色の闇」 1/4サイズ】 予約期間：6月26日23時59分まで 11月 発売予定 価格：39,600円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 『金色の闇』 1/4サイズ」を11月に発売する。予約期間は6月26日23時59分まで。価格は39,