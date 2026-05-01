元タレントの木下優樹菜さん（38）が29日、Instagramのストーリーズを更新。長女と恋人との3ショットを公開した。【映像】木下優樹菜さん、恋人とのベッドでの姿13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿や、それぞれ薬指に指輪をつけて陶芸デートする様子などを公開