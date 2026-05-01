【ニューヨーク共同】米国連本部で開催中の核拡散防止条約再検討会議に合わせ、在韓被爆者と米国の核実験で汚染されたマーシャル諸島出身者が4月30日、ニューヨーク市内の集会で約80人を前に核被害の実態を伝えた。「両親は日本に強制動員され、私は広島で生まれた。なぜ多くの朝鮮人が被爆しなければならなかったのか。苦しみは言葉では言い表せないほど根深い」。韓国原爆被害者協会陜川支部長の沈鎮泰さん（83）は訴えた。