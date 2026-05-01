演歌歌手小林幸子（72）が1日までに、インスタグラムを更新。4月29日に出演した「NAONのBUNTAI」について、振り返った。「NAONのBUNTAIやりきってきました!!」とすると、「ロックのパワーはすごい、寺田恵子ちゃんそしてSHOW−YAのパワーもすごすぎる！！袖から見ていて、最後終わるのが切なくなるくらい楽しめました」とした。「ちょっとニュースになっちゃって、ご心配おかけしてますが、幸子元気です！！大丈夫です」などと